Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Eylül 2024 20:33
Polis Merkezi mi Trafik mi?
Her iki birim içinde avantaj ve dezavantajlar nelerdir? Görüş ve önerileriniz yorumunuz ne olur?

RedBull001
Aday Memur
20 Eylül 2024 21:13

Ne için bu değerlendirme? Sonunda nereye varacağız yani

Toplam 1 mesaj

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