Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Eylül 2024 20:33
Polis merkezi ve trafik mukayese

Her iki birim içinde avantaj ve dezavantajlar nelerdir? Görüş ve önerileriniz yorumunuz ne olur?


RedBull001
Aday Memur
20 Eylül 2024 21:13

Ne için bu değerlendirme? Sonunda nereye varacağız yani


saulgoodmannn
Aday Memur
21 Eylül 2024 07:17

Kimse hangisinde çalışmak istiyormusun diye sormuyor sonucta

RedBull001, Dün

Ne için bu değerlendirme? Sonunda nereye varacağız yani


uAYur ccc
Şef
21 Eylül 2024 07:28
her ikisinde de çalışmış biri olarak açık ara trafik derim.kimse umrunda değil çünkü diptesin.

Sıkıntılı11
Aday Memur
21 Eylül 2024 10:04
polis merkezine git trafiğin kursu semineri bitmez. 'trafikçi' etiketi yapıştı mı kalıyor.
Toplam 4 mesaj

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