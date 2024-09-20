Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Eylül 2024 20:39
Jandarma uzman çavuş geçici mezun belgesi

Abilerim ben önlisans gecici mezuniyet belgesi ile jandarma uzman çavuşluk alım yapsa başvurabilirmiyim diplamanın cıkması uzun sürüyomuş 6 ay felan dediler yardımcı olabilirmisiniz

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