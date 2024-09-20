Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Eylül 2024 21:33
Emekli olduktan sonra idari soruşturma yada adli

Arkadaşlar merhaba emekliliğim onaylandı. İlişik kestim. Şube müdür vekili komiseri şikayet etmiştim. Şu an soruşturması devam ediyor. Şubeme bir adet tabanca şarjörü teslim etmediğime dair tutanak tutup polis merkezine vermişler. Beni polis merkezinden aradılar. Dedim ben şubemden ilişik kestim. Şarjör verdim. Komiseri şikayet ettim diye yapmışlardır. Polis merkezindeki komiser ifadeni alıp senş mahkemeye verirlerse iş uzar senin adına dedi. Şubeden beni arayan soran yok. Ben ilişik kestim.


boomerang
Şef
20 Eylül 2024 22:12

Emeklilik işlemleri sırasında şubeleri gezerken destek (lojistik) hizmetlerine de evrak imzalatmadınız mı? Üzerinize zimmetli birşey varken nasıl ilişik kesme evrakını imzaladılar. Şimdi mi farketmişler.


MARMARİSLİ MURAT
Şef
20 Eylül 2024 22:35

Evet dediğiniz gibi imzalattım. Emekliliğim onaylandı

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