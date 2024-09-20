KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Eylül 2024 22:11
83.4puan 22k sıralama ile DHMİ gelir mi?

Herkese merhaba bugün açıklanan sınavda 83.4 22k sıralama yaptım devlet hava meydanları gelirmi mekatronik mezunuyum


remzi061906
Aday Memur
20 Eylül 2024 23:37

Hocam genel sıralama değil branş sıralamanız ve alımın ne kadar olduğu önemli

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