Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Eylül 2024 22:11
Kardiyoloji madde 42a7 yazdi

Beyler selamun aleykum uzman cavusluk icin heyet raporu icin kardiyolijiden muayene oldum doktor minimum mitral yetmezligi yazmis madde 42a7 doktora sordum hocam bi sikinti olurmu heyette sorun yaparlarmi dedim yok dedi ben yinede guvenemedim yardimci olacak arkadaslar varmi ?

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