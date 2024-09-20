Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Eylül 2024 22:30
Belgenet'teki yazıyı evdeki bilgisayarımda pdf olarak açamıyorum

Belgenet'teki yazıyı evdeki bilgisayarımda pdf olarak açamıyorum, yazıyı direkt göstermiyor, hangi program eksik?

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