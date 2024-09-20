Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Eylül 2024 23:50
Yolluk Ödemesi
Selamlar, belgenet eğitimi için 15.11.2024 tarihinde şehir dışında eğitime katılacağım bildirildi. bugün (20.09.2024) 67 TL yolluk ödemesi adı altında hesabıma para yattı nedir anlayamadım. veya benim alacağım konaklama ya da yol giderlerini hesaplarken nasıl hesaplanıyor ? teşekkür ederim.

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