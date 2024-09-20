Selamlar, belgenet eğitimi için 15.11.2024 tarihinde şehir dışında eğitime katılacağım bildirildi. bugün (20.09.2024) 67 TL yolluk ödemesi adı altında hesabıma para yattı nedir anlayamadım. veya benim alacağım konaklama ya da yol giderlerini hesaplarken nasıl hesaplanıyor ? teşekkür ederim.

Selamlar, belgenet eğitimi için 15.11.2024 tarihinde şehir dışında eğitime katılacağım bildirildi. bugün (20.09.2024) 67 TL yolluk ödemesi adı altında hesabıma para yattı nedir anlayamadım. veya benim alacağım konaklama ya da yol giderlerini hesaplarken nasıl hesaplanıyor ? teşekkür ederim.