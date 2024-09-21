KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2024 00:05
Hemşirelik mezunu farklı ne işlerde calisabilir? ACİL ONERİLERİ BEKLİYORUZ

Çok sevdiğim yakınım hemşire ancak ağır koşullardan dolayı sağlığı çok etkilendi. Alternatif meslek bulmak istiyorum ama sağlık sektörüne o kadar uzağım ki bir şey oneremiyorum. O kadar yoğun çalışiyor ki daha kolay ve insana uygun bir şekilde nasıl başka işler yapabilir arastiramiyor bile.

Türkiye'nin en iyi hemşirelik okulundan mezun KPSS yi cok yüksek bir puanla kazandı. Şuan yine aynı okulda yüksek lisans yapıyor ancak sağlık sorunlarından dolayı sekteye uğradi

Önce tüberküloz kaptı, sonra aşırı kilo verdi ama bağışıklığı o kadar düştü ki sürekli hastalanıyor ve ateşi çıkıyor. 27 yaşında yani daha değişiklik yapmak için de yaşı çok genç.

Biz ailesi olarak istifa etsin diyoruz artık üzülerek çünkü bir kere bünyesine uygun meslek secmedi diye ömür boyu bu şartlara dayanması gerekmiyor diye düşünüyoruz ama bir yandan da bütün emeği çöpe gitmesin, kariyeri yakmasın istiyoruz.

En azından bu kadar nöbet tutmayacak, özel de olur daha rahat koşulları daha fiziksel olarak ona uygun olacak bir iş kolu önerebilir misiniz?

Bizim şuan ihtiyacımız olan aslında bu şekilde bir mentor ve akıl verecek iyi niyetli bir abi ablamiz.

Şimdiden teşekkürler &#128591;

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