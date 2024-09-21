Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Eylül 2024 00:07
Jandarma Pertem 2024 Puanımı ekleyemiyorum?

Arkadaşlar merhaba. 2024 Yılında Kpss Lisans sınavına girdim ve P3 seviyesinde ortalama bir puan aldım. Geçen senede aynı sınava girmiştim 69 almıştım. Jandarma pertemin sitesine girdiğimde 2024 yılı için sınav bilgilerimi güncelle dediğimde resimde gördüğünüz hatayı alıyorum. 2023 Yılındaki KPSS görünüyor ancak 2024 için hata veriyor. 2024 ALES puanım gayet güzel bir şekilde güncellendi ama KPSS'ye gelince böyle yapıyor.

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MirzaAfşar
Memur
21 Eylül 2024 00:07

Hata olmuş. Karşılaştığım ekran bu arkadaşlar.


MirzaAfşar
Memur
21 Eylül 2024 00:08

Resim gönderemedim doğrusu bu arkadaşlar

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