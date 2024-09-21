KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Eylül 2024 00:17
85.80 11k Sıralama 3249

Selamun aleyküm. puanım ve sıralamam yukarıda yazdığım gibi. bilgisayar programcılığı mezunuyum, sizce bu puan ve sıralama ile ilk veya ikinci atamalarda atanmam mümkün mü?


Cengiz Altun
21 Eylül 2024 00:40

Benim de 85.2 13k umarım gideriz

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