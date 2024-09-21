Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2024 01:02
Aday Memur iken Kamu Davası
Öncelikle merhabalar, Zabıta memuru olarak atandım. Aday memurum. 657 DMK tabiiyiz. Dün gece izindeyken arkadaşlarımla evimizin önünde 133 promil alkolle kendi aracımla ehliyetimi kaptırdım. (100 promil üstü olduğu için kamu davası açılıyormuş). Bu süreç kurumuma bildirilir mi bildirirlerse memurluk sürecimi etkiler mi?

muallimmm4638
Aday Memur
21 Eylül 2024 01:31
gönderin açılmıyo senin

VersoN
Aday Memur
21 Eylül 2024 01:32
şuan açılması lazım hocam
muallimmm4638, 51 dk. önce
gönderin açılmıyo senin

muallimmm4638
Aday Memur
21 Eylül 2024 01:35
her kamu davası sıkuntı yaratacak diye birşey yok. böyle bişeye kınama üstü verecek kurum halt yer. dmk disiplin cezalarını oku. mesai dışı özel hayat. rahat ol dostum
VersoN, 50 dk. önce
şuan açılması lazım hocam

VersoN
Aday Memur
21 Eylül 2024 01:37
sağolun hocam vallahi çok kafaya taktım biliyorsunuz atanmak hiç kolay değil. insan üzülüyor. Şimdi peki kurumuma bildirmeme gerek varmı yada Kurumuma bi yazı gidiyor mu acaba
muallimmm4638, 47 dk. önce
her kamu davası sıkuntı yaratacak diye birşey yok. böyle bişeye kınama üstü verecek kurum halt yer. dmk disiplin cezalarını oku. mesai dışı özel hayat. rahat ol dostum

muallimmm4638
Aday Memur
21 Eylül 2024 01:44
sen ne uğeaşıyon onlar bildirme gereği duyarsa bildirir zaten. kurumundan soruşturma izni alırken kurumun bilgisi olur. adam kesmedin alkol aldın kaza darbede yok zararda yok. sadece kendine zarar satışı yasak maddelerde bile kınama çıkıyor. satışı yasal vergilendirilmiş ürünü tükettin diye de ağır yaptırımı olmaz. belediyen seni kınar biter. olması gereken bu. adaylık evet sıkıntı ama birine zarar verip davalık olmadın.
VersoN, 45 dk. önce
sağolun hocam vallahi çok kafaya taktım biliyorsunuz atanmak hiç kolay değil. insan üzülüyor. Şimdi peki kurumuma bildirmeme gerek varmı yada Kurumuma bi yazı gidiyor mu acaba
Toplam 5 mesaj

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