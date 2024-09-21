Aday Memur iken Kamu Davası

sen ne uğeaşıyon onlar bildirme gereği duyarsa bildirir zaten. kurumundan soruşturma izni alırken kurumun bilgisi olur. adam kesmedin alkol aldın kaza darbede yok zararda yok. sadece kendine zarar satışı yasak maddelerde bile kınama çıkıyor. satışı yasal vergilendirilmiş ürünü tükettin diye de ağır yaptırımı olmaz. belediyen seni kınar biter. olması gereken bu. adaylık evet sıkıntı ama birine zarar verip davalık olmadın.

sen ne uğeaşıyon onlar bildirme gereği duyarsa bildirir zaten. kurumundan soruşturma izni alırken kurumun bilgisi olur. adam kesmedin alkol aldın kaza darbede yok zararda yok. sadece kendine zarar satışı yasak maddelerde bile kınama çıkıyor. satışı yasal vergilendirilmiş ürünü tükettin diye de ağır yaptırımı olmaz. belediyen seni kınar biter. olması gereken bu. adaylık evet sıkıntı ama birine zarar verip davalık olmadın.

VersoN, 45 dk. önce sağolun hocam vallahi çok kafaya taktım biliyorsunuz atanmak hiç kolay değil. insan üzülüyor. Şimdi peki kurumuma bildirmeme gerek varmı yada Kurumuma bi yazı gidiyor mu acaba