Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Eylül 2024 01:29
12.sınıf meslek lisesine geri dönme

12.sınıfım sınavlı mesleki ve anadolu teknikden, sınavsız anadoluya nakil oldum fakat bazı sebeplerden dolayı pişman oldum,eski meslek liseme nakil aldırabilirmiyim.Eokuldan nakil yaptırdığımda hata veriyor fakat 3 yıl boyunca meslek dersleri aldım sorumluluk sınavını gerektircek bir durum yok yani, okula dilekçe falan vererek nakil yaptıramazmıyım

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