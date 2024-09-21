2024 KPSS2024 12884 sıralama 76.51 puan

üniversite 4. sınıf öğrencisiyim sizce bu puanla atanabilme ihtimalim var mı 2. alımda sıralamalar allak bullak olmuş hep çok umutsuz oluyorum bu sıralamaya önümdeki 12800 küsür kişi büyüdükçe büyüyor gözümde

üniversite 4. sınıf öğrencisiyim sizce bu puanla atanabilme ihtimalim var mı 2. alımda sıralamalar allak bullak olmuş hep çok umutsuz oluyorum bu sıralamaya önümdeki 12800 küsür kişi büyüdükçe büyüyor gözümde