Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2024 05:34
2024 KPSS2024 12884 sıralama 76.51 puan
üniversite 4. sınıf öğrencisiyim sizce bu puanla atanabilme ihtimalim var mı 2. alımda sıralamalar allak bullak olmuş hep çok umutsuz oluyorum bu sıralamaya önümdeki 12800 küsür kişi büyüdükçe büyüyor gözümde

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