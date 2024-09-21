Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Eylül 2024 08:13
Psikolojik-psikiyatrik sorunlarım var,malulen nasıl emekli olabilirim?
Kadrolu öğretmenim. Anksiyete , depresif nöbet ,depresyon , bahis bağımlılığım var. Maddi ve manevi tükenmiş durumdayım. Malulen emekli olabilir miyim.37 yaşındayım . 4 yıl MEB de 9 yılda özel sektörde çalıştım.

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