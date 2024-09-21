Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


21 Eylül 2024 08:29
öğretim görevliliğinden araştırma görevliliğine geçiş
merhaba, ben bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Doktora tez dönemindeyim. Başka bir devlet üniversitesinde araştırma görevliliği için başvurmak istiyorum. sizce mantıklı mı? öğr. üyesi olmak istediğinizde öğr. gör.ne kadro çıkmayıp Araş.gör.ne daha hızlı çıktığı söyleniyor o yüzden başvurmak istedim, bu konuda yardımcı olabilecek biri var mıdır?

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