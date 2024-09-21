Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Eylül 2024 08:44
Başka bir bakanlıkta çalışırken MEB mülakatına girmek

Mülakat başvurusu yaparken halen bir kamu kurumunda çalışmaktayım kutucuğu olduğunu gördüm. Bir kamu kurumunda çalışmak mülakata engel mi?

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