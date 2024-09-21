Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2024 09:50
Bakanlık kurum içi görev değişikliği hakkında bilgi

Arkadaşlar kurum içi katibim fakat güvenlik sertifikam ve güvenlik üniversitesi mezunuyum güvenliğe kurum içi yatay geçiş yapabilur miyim bilgi verebilecek olan var mı ?

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