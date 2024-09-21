Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Eylül 2024 10:10
Eskişehir Belediyeleri Sds?

Güncel sds ücretlerini bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama Kontenjanlarıüniversitelerde ki şube müdürlüğü kadrosu üniversiteden belediyeye geçişBelediye memur ilanındaki istenilen lisans mezuniyeti?Yeniden atama zabıta memur vs ? Tasarruf tedbirleriyıllık izin hkBursa verilir Aydın, Denizli alınır.üniversiteler ünvan değişikliği sınav sorularızabıta Keçiören belediyesi zabıta

Sözlük

17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 3 semaver 2 kucak dolusu güllerle eve gelmek 4 kabak çekirdeğinin sadece çekirdek kısmını yiyebilmek 3 Ne Pişirsem 13 aryanlar 1 güne bir tespit bırak 1 süleyman demirel 2 Uyku 2 oifste uyuyakalan kişi 1

Son Haberler

MİT ve TEM'den PKK'ya nokta operasyonMardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldüGümrük Muhafaza'dan uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yokKonutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştüUlusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu