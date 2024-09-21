Başka okula m.yardımcısı olarak görevlendirme

Kendi okulumda norm fazlası durumundayım diğer derslerden tamamlama yapılarak şimdilik bir sorun kalmadı başka bir okula görevlendirmemi istiyorum ancak idare izin vermedi ne yapabilirim

Kendi okulumda norm fazlası durumundayım diğer derslerden tamamlama yapılarak şimdilik bir sorun kalmadı başka bir okula görevlendirmemi istiyorum ancak idare izin vermedi ne yapabilirim