Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Eylül 2024 11:51
31.DÖNEM İVEDİ PSİKİYATRİ

Abilerim kardeşlerim devrelerim 31.dönem ögrencisiyim bütün bölümlerden sağlam aldım lakin psikiyatri hocası 566 SORULUK testimin geçersiz olduğunu ve tekrar çözmemi istedi

1-566 Soruluk testi nerden kontrol ettirebilirim optiği doldurdum

2- Bu seferde test geçersiz çıkarsa ne olacak

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