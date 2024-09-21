Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Eylül 2024 12:09
MSB TEKNİSYEN

Merhaba arkadaşlar şuan Kendi ilimde GSB de destek personeli olarak çalışmaktayım

En Son MSB 190 Kişilik memur alımında ASİL olarak ANKARA' ya seçildim.

Kafamda bir kaç soru ve sizin önerilerinizide almak isterim.

GSB De sözleşmeli olduğum için akıbetimizi kimse bilmiyor. 3+1 sözleşme olduğu için ne olacağı muamma (daha 2 yılım var) çoğu kişi sözleşmeden sonra kadroya geçersiniz demekte lakin ne olarak kadroya geçirecekler (Hizmetlimi - Teknisyen mi ) bunu da bilen yok buda soru işareti

MSB imkan ve olanakları GSB ye göre bir tık iyi ama ANKARA gurbet ve birde Memurlar.net maaş robotunda baktığım zaman maaş farkı o kadar çok değil

Destek personeli olarak GSB (36bin ) Teknisyen olarak MSB de (43bin) gösteriyor.

7 Bin liralık fark için sizce değer mi?

Lisans mezunu olduğum için

GSB de oldu ki kalırsam kurum içi yükselme ile sözleşme bitiminden sonra ve +3 yıl daha çalıştıktan sonra en fazla YURT YÖNETİM memuru olurum

MSB De sanırım kurum içi yükselmek çok zormuş.

Sizin görüş ve önerilerinizi okumak isterim.

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