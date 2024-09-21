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Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2024 12:31
Son yapılan tabip alımlarının Tıbbi Sekreterlere Etkisi

Yılın ilk çeyreğinde yapılan yüksek sayıda tabip ve uzman tabip alımının tıbbi sekreter alım sayısına herhangi bir etkisi olur mu? 2023te başlatılan tds projesi kapsamında bunun bir etkisi olur mu yoksa o proje tamamlandı mı? Bilginizi ya da öngörünüzü paylaşabilir mısınız?

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