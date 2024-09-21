idareci norm fazlası

Köy okulunda müdür olarak çalışıyorum. ogrenci eksikliğinden 1. sınıfları ,2. sınıfları birleştirip tek sınıf yaptık. 3 ve 4 leride birleştirdik. okulda birde anasinifi ve özel eğitim sınıfı var bu durumda norm fazlası olur muyum ?

Köy okulunda müdür olarak çalışıyorum. ogrenci eksikliğinden 1. sınıfları ,2. sınıfları birleştirip tek sınıf yaptık. 3 ve 4 leride birleştirdik. okulda birde anasinifi ve özel eğitim sınıfı var bu durumda norm fazlası olur muyum ?