Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Eylül 2024 12:46
idareci norm fazlası
Köy okulunda müdür olarak çalışıyorum. ogrenci eksikliğinden 1. sınıfları ,2. sınıfları birleştirip tek sınıf yaptık. 3 ve 4 leride birleştirdik. okulda birde anasinifi ve özel eğitim sınıfı var bu durumda norm fazlası olur muyum ?

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