KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Eylül 2024 12:49
JSGA sağlık

Arkadaşlar selamlar, JSGF subaylık kazandım fakat 2 yıl önce gözlerimi çizdirmiştim. Sağlık raporu için gittiğimde göz muayenesinde görmemde bir sıkıntı yoktu fakat elle muayene sonrasında doktor okuyamadığım bir sürü tanı yazdı ve A6F4 kodunu düştü (lazer çizimine karşılık geliyor). Bu yüzden sonrasında diğer polikliniklere gitmedim, kurula vs. de çıkmadım yani. Sizce kurulda o kodu görünce kesin elenir miyim yoksa geçirme ihtimalleri var mı?

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