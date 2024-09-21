KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Eylül 2024 13:11
Pomem ve psikiyatri

Arkadaşlar merhaba, ben 2000 doğumluyum 2015 yılında çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları bölümünden e nabızda kaydım "muayene tanısı" gözüküyor. Abilify ve lustral adında iki ilaç reçete edilmiş fakat kullanmadım. 2015 yılından beri de bu tarz bir bölüme gitmedim ve ilaç reçetem olmadı. 2024 kasım pomem alımına başvuracağım benim için sağlık aşamasında bir engel oluşturur mu bilen yada başından geçen birileri varsa aydınlatırsa çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

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