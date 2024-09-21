Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Eylül 2024 13:18
+70k üstü maaş alan meslek grupları
Şuan doğuda ki TSK ve jandarma dışında 70K üstü maaş alan hangi meslekler veya branşlar var yöneticilik dışında bilen yazabilir mi lütfen

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