Mülakat Bilmecesi

""Sistemi açmakla yetkili arkadaşlarımız var. Bir tuşa bastıklarında e devletten gözükecek duruma gelecek notlar. Biz şunu söylemiştik. Danıştay kararını bekliyoruz. Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız. Fakat önceki Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki bir arkadaşımız yanlışlıkla tuşa bastı. İyi niyet mi ihmal mi onunla ilgili soruşturma açtık." (Yusuf Tekin)

''Bugün anlık da olsa mülakat sonuçlarını gösteren sistem erişime açıldı ve kısa süre sonra kapatıldı. Ancak o kısa sürede sonuçlarını gören kimi genç meslektaşlarımız farklı aralıklarda puanlar verildiğini ifade ediyorlar. (Talip Geylan)

Günün bilmecesi... Olur mu? Bilemem birkaç dönem önce bir çok büyük büyükşehir belediyesinde personel alınacağı zaman görünüşüyle oyuyla o partinin destekçisi olan bir tanıdığım söylemişti. Oğlanın ismi açıklanan listede vardı. Sevindik, yemeğe gidip geldik. Baktık, liste değişmiş, demişti.

Hukukta güvence benim, ben dindarım diye bir şey olmaz (sistem kurduklarını ifade ediyorlar). İslam hukukunda da olmaz. Bu denildiği zaman ütmek ve dinidar kelimesi akla gelir.