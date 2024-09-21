Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


21 Eylül 2024 14:34
Bayhan Ft. Mabel Matiz mi Yok Artık :)

https://youtu.be/s1BkgyE--xg

Çok Yazılan Konular

Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımKendine iyi davranOzanlardan seçkiler...MonologlarımEtnik müzik denince....Ne Okuyorsunuz / Okudunuz / Yorumlarınız

Sözlük

kurabiye 1 sudan 2 Gelin kaynana çekişmesi 3 okumak ama yazamamak 1 sahibinin sesiyle okunanlar 6 sorma ne haldeyim 1 oifste uyuyakalan kişi 1 günaydın sözlük 1 kabak çekirdeğinin sadece çekirdek kısmını yiyebilmek 2 metin arolat 2

Son Haberler

Kocaeli'de denize giren genç boğulduOksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı'Makas atarak' 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 18 yıl hapisBenzine zam yoldaİstanbul Havalimanı, Avrupa başkentlerini geride bıraktı

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu