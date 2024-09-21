KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Eylül 2024 14:54
71 puan ile Fotoğrafçılık ve kameramanlık.

Arkadaşlar bölümümden acaba devlet Kpss ile alım yapıyor mu? Veya Üniversiteler çakılı alım yapıyor mu bilgisi olan yardım ederse sevinirim.

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