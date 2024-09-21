Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2024 15:17
sözleşmeli büro personeliyim, hafta sonu çalışmaya amirim çağırdı ?

gitmek zorunda mıyım ?

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Düşüncelerinizi merak ediyorum.

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