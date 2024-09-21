KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Eylül 2024 16:43
Lisans mezunları önlisanstan atanabilir mi?

2024 önlisans KPSS'ye girdim. 2025'te lisanstan mezun olacağım. 2025 Temmuz'da önlisanstan tercih yapıp atanabilir miyim?


deCloumb
Aday Memur
21 Eylül 2024 16:50

mezun olmadan önce tercih yaparsan sıkıntı olmaz bence mezuniyetini salla ön lisanstan atan sonra bıraktığın dersleri tamamla

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