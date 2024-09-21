Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2024 16:45
Kadrolu memur istifa edip KPSS ile 45/A sözleşmeli olarak atanabilir mi?

Merhaba. 657 kadrolu memur KPSS'ye girip istifa edip 6 ay beklemeden 45/A sözleşmeli personel olarak atanabilir mi?

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