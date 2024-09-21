Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2024 16:46
Zabıt katipliği hakkında
Sınava hazırlanıyorum maliye mezunuyum bilgisayar işletmeni sertifikam var bu yeterli olur mu ekstra bir sertifikaya gerek var mı ve artı eksileri neler katipliğin izmir

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