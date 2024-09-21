Zabıt katipliği hakkında

Sınava hazırlanıyorum maliye mezunuyum bilgisayar işletmeni sertifikam var bu yeterli olur mu ekstra bir sertifikaya gerek var mı ve artı eksileri neler katipliğin izmir

Sınava hazırlanıyorum maliye mezunuyum bilgisayar işletmeni sertifikam var bu yeterli olur mu ekstra bir sertifikaya gerek var mı ve artı eksileri neler katipliğin izmir