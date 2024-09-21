KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Eylül 2024 17:26
deneyim isteyen kamu kurumları hk.

Merhabalar 2 yıldır insan kaynakları alanında çalışmaktayım. Üniversitelerin deneyim isteyen ilanlarını geçen senelerde görmüştüm. Kamu yönetimi lisans mezunuyum kpss den 74 aldım. Bu tür başvurular için şansım olur mu ?

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