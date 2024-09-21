Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Eylül 2024 18:04
Kurumlar Aradı Geçiş

Merhabalar UAB den DHMİ geçiş yapılabilir mi ?Birde uab bölgede çalışan ya da daha önce çalışmış arkadaşlar var mı? VHKİ bölgede ne iş yapar çalışma ortamı nasıldır?

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