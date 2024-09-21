KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Eylül 2024 18:23
Kpss p93

Arkadaşlar Selamın Aleyküm kpss p93 den 67 aldım dış kaynak astsubayliga basvuracam bu puanla mülakatlara çağrılır mıyım sizce?

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