Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2024 18:51
eş durumu tayini
arkadaşlar ben 4 yıllık memurum(lisans hemşire). eşim şuan atansa (önlisans paramedik) hangimiz eş durumu tayini isteyebiliriz?

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