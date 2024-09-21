Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2024 18:56
Zabıt Katipliği ve Düz Memurluk hk.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Kpss'den 83 puan aldım. Ankara'da katiplik için şansım nedir ya da başka şekilde değerlendirilebilecek bir puan mı diye fikirlerinizi merak ettim.


katip1988
Şef
21 Eylül 2024 19:18

düz memurluk olursa daha iyi olur. puan gayet iyi. adliyeyi son çare olarak düşün bence

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