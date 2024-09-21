Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2024 19:05
Mesleğe iade alan personelin yasal haklarının geri verilmesi

Merhabalar kurum jandarma 24 aydır açıktayım.simdi mesleğe geri iade oldum..geriye dönük maaşları verirken neye göre hesaplayip veriyorlar.ay aymı yoksa güncel maaştan mı hesaplıyorlar.yasal faiz uygulanıyormu.bizim ekstra dilekçe yazmamız gerekiyormu yoksa Birlik kendisimi hesaplayıp yatırıyor.bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkürler

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