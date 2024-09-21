Yanlışlıkla sözlü mülakat sonuçlarını açıklamak usulüne uygun Yetki devri yapılmadan yönetmelik çıka

Yanlışlıkla sözlü mülakat sonuçlarını açıklamanın telafisi olabilir usulüne uygun Yetki devri yapılmadan ve anayasaya açıkça aykırı şekilde Başka bir ifade ile anayasanın Kanun ile düzenlenmesini istediği yani açıkça yetkiyi yasama organına verdiği konuları keyfi yönetmelikler ile düzenleyerek bu güzel ülkenin yüzbinlerce insanını ailesini mağdur etmenin kime ne faydası var anlamıyorum maalesef Sayın mahkeme başkanlıklarımız da buna engel olmak yerine destekleyici kararlar veriyorlar lütfen anayasanın 128 maddesi 2 fıkrasını okuyun sizin için ilgili formda anayasal haklarınıza yer verdik yani Bakanlığın sözlü mülakat sonuçlarını yanlışlıkla açıklamasının telafisi var ama yetkisinde olmayan bir konuyu yönetmelik ile düzenlemesi uzun yıllardır yüz binlerce insanın mağdur edilmesine hakkının yenmesine sebep olmuştur işte bunun telafisi yok maalesef danıştay'da da anayasa 128 madde 2 fıkrayı bilen ya da önemseyen hakim sanırım kalmamış Bu çok üzücü ne demek istediğimi paylaştığım bağlantıya tıklayarak okuyunca anlayabilirsiniz derdimiz devlet büyüklerini suçlama değil derdimiz anayasa derdimiz kendimiz derdimiz ailemiz derdimiz geleceğimiz.

https://forum.memurlar.net/konu/2571815/sozlesmeli-ogretmen-alimlarinda-uygulanan-mulakat-kuralinin-anayasaya-uygunluk-incelemesi.html