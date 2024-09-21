Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


21 Eylül 2024 19:36
Narin olayinda ertesi gün hapı. .

Ertesi gün hapinin nasil kullanildigini bilmeyenler bu konuyu farkli algilayabiliyor.


gazanya
Daire Başkanı
21 Eylül 2024 19:37

Ertesi gun hapi evli kadinlarin gebelikten korunmak icin hergün kullanmsk zorunda oldugu bir hap.


gazanya
Daire Başkanı
21 Eylül 2024 19:39

Hamilelikten korunmak icin dogum kontrol hapi yöntemini secenler bir ay icinde bir gün bile atladalar hamile kalabiliyorlar.


gazanya
Daire Başkanı
21 Eylül 2024 19:40

Bunu bilmeyenler konuyu baska algilayabiliyorlar.

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