Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Eylül 2024 20:30
Teknik Kadrolar da görevde yükselme

Merhaba,

Teknik kadrolarda (tekniker, mühendis vb.) görevde yükselmeye ilişkin sınav soruları paylaşabilecek var mı?

Çok Yazılan Konular

Kit'lerin kaldırılması, bazı müdürlerin birleşmesiTCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Çalışanları BurayaElektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?DHMİ İsteyen önlisans elektrik mezunları (KPSS 2024)Ankara TEDAŞTPAO BOTAŞ EÜAŞ Yeni statüTSE statü ve maaşları hakkındaDHMİ becayiş talepleriDHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet Şartı

Sözlük

acbüz zeneb 2 iyi bir insan mısın 7 Erkeklerin de Kalbi Var Çığlıklarını Duyun 2 nedensiz tavır takınma gereksinimi 1 Ne Pişirsem 11 kucak dolusu güllerle eve gelmek 4 namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 1 kasaba minnet edeceğime 1 Bugün olanlar 1 görmezden gelmek 1

Son Haberler

İtalya'da binlerce kişi İsrail'i protesto ettiJaponya'da sel tehdidi: 50 bin kişi için tahliye emri verildiABD'de 3 eyalette erken oy kullanma işlemi başladıGalatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup ettiÖğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu