Teknik Kadrolar da görevde yükselme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Kit'lerin kaldırılması, bazı müdürlerin birleşmesiTCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Çalışanları BurayaElektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?DHMİ İsteyen önlisans elektrik mezunları (KPSS 2024)Ankara TEDAŞTPAO BOTAŞ EÜAŞ Yeni statüTSE statü ve maaşları hakkındaDHMİ becayiş talepleriDHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet Şartı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu