Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Eylül 2024 20:30
Teknik Kadrolar'da Görvde Yükselme

Merhaba,

Teknik kadrolarda (tekniker, mühendis vb.) görevde yükselmeye ilişkin sınav soruları paylaşabilecek var mı?

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