Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Eylül 2024 21:01
İstifa

İstifada neticesini bekleyerek veya neticesini beklemeyerek istifanın farkları nelerdir neticeyi bekleyince 2. Silah bizde kalıyormuş ama neticesini beklemeden aynı gün istifada 2. Silah bizde kalıyor mu bilen birisi bilgilendirebilirse sevinirim

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