Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Eylül 2024 21:05
Güvenlik soruşturması

Güvenlik soruşturmasında sorun yaşayan memur adayları bilgi alma ve ücretsiz danışmak için guvsorusturma (telegram) katılabilirler.

https://t.me/guvsorusturma

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