Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Eylül 2024 21:07
Güvenlik soruşturması1

Güvenlik soruşturmasında sorun yaşayan memur adayları ücretsiz danışma ve dayanışma grubumuza katılabilirsiniz.

https://t.me/guvsorusturma

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmekli ikramiyesi Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolislikten istifa edip geri dönmekBankalardan kredi kartı alamıyorumİddia bağımlısı eşMuhakkik ceza istemedi, kurul ceza verdiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPolis emeklileri sadaka değil, hakkını istiyor

Sözlük

bu mümkün olabilir mi 2 Cuma Gününün Tatil İlan Edilmesi 2 kabak çekirdeğinin sadece çekirdek kısmını yiyebilmek 1 süleyman demirel 1 Gelin kaynana çekişmesi 3 Erkeklerin de Kalbi Var Çığlıklarını Duyun 2 yıl olmuş 2024 3 sahibinin sesiyle okunanlar 5 oifste uyuyakalan kişi 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı: 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendiDerbide Galatasaray 2-0 öndeEngelli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 3 kişiye tutuklamaİkinci piston aşağı indi vakasıBakan Tunç'tan Dünya Barış Günü mesajı

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu