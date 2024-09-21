Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2024 21:08
Güvenlik sorusturması

Güvenlik soruşturmasında sorun yaşayan memur adayları ücretsiz danışma ve dayanışma grubumuza katılabilirsiniz.

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