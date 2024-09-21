Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2024 21:51
Eş durumu aynı il

Merhaba arkadaşlar birşey sormak istiyorum istanbulda ben şişlide eşim Bakırköy?de çalışıyor eş durumu hakkım var mı yapabiliyor muyum bilgisi olan var mı


pisilovee
Aday Memur
21 Eylül 2024 21:52

Eşinin bulunduğu ile eş durumu yapabilir miyim


Tıbbi seko
Aday Memur
21 Eylül 2024 22:46
il içini deneyebilirsiniz aynı ilde eş durumu olmuyo
pisilovee, 1 saat önce

Eşinin bulunduğu ile eş durumu yapabilir miyim

Toplam 2 mesaj

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