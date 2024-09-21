Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Eylül 2024 23:03
Şark ilinde şark süresi daha kısa bir ilçeye tayin çıkması

Evet arkadaşlar bu süre hesaplaması nasıl yapılıyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi? Atıyorum 3 yıllık bir il merkezinde 1 yıl görev yaptıktan sonra süresi 2 yıl olan bir ilçesine sürüldük, şark bitimi, kesintisiz çift şark vs nasıl hesaplanıyor?

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